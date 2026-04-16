شارك الفنان أحمد عبدالوهاب جمهوره صورة من كواليس مسلسله الجديد "ورد على فل وياسمين"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفنان أحمد عبدالوهاب الصورة عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلق: "ورد على فل وياسمين.. قريبًا".

ويشارك في بطولة العمل الفنانة صبا مبارك، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب، وإنتاج شركة "أروما ستوديوز".

يستعد الفنان أحمد عبدالوهاب لتصوير الحدوتة الثانية من مسلسل "القصة الكاملة"، والتي تحمل عنوان "ما لم يُحك عن بني مزار".

حدوتة "ما لم يحك عن بني مزار" بطولة أحمد عبدالوهاب، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

