قدم المطرب الراحل هاني شاكر مجموعة من أبرز الأغاني التي ساهمت في تشكيل وجدان محبيه في مصر والعالم العربي، وتصدرت أغنية "علي الضحكاية" -التي طُرحت في ألبوم يحمل الاسم نفسه عام 1987- قائمة أعماله التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

قصة "علي الضحكاية"

تحدث المطرب الراحل هاني شاكر عن كواليس تقديم الأغنية وصدى طرحها، خلال ظهور سابق له مع الإعلامي أحمد مختار، قائلاً: "كنت قد انتهيت من تسجيل 5 أغانٍ في ألبومي، وتبقى أغنية أخيرة، فاتصلت بالملحن سامي الحفناوي وقلت له أحتاج أغنية سادسة أختم بها الألبوم".

وتابع: "قال لي سامي عندي أغنية اسمها (علي الضحكاية) من كلمات محمد القصاص، لكن كلماتها تقول (يا أم الضحكاية حكاية)، وأنت معك أغنية للشاعر مجدي النجار تقول فيها (حكاية)، ومع ذلك قلت له (سمعني الكلمات)، وبمجرد سماعي لها قلت له هي دي.. يلا نسجلها، وكانت آخر أغنية في الألبوم، وحملت اسمه وهي اللي كسرت الدنيا".

سر تعديل الكلمات

من جانبه، كشف الملحن سامي الحفناوي عن كواليس التلحين قائلاً: "كلمات الأغنية كان بها كلمة (بلدي) قليلاً ولا تناسب هاني شاكر، بحكم أنه معروف للناس كمطرب (شيك)، وتم تعديلها دون أن أخبره بذلك، وتم التسجيل في اليوم التالي لمكالمتنا التليفونية".

موعد ومكان جنازة هاني شاكر

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تشييع جثمان الفنان الراحل هاني شاكر يوم الأربعاء المقبل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل العزاء يوم الخميس المقبل في القاعة الملحقة بالمسجد نفسه.

هاني شاكر يتحدث عن "علي الضحكاية"

