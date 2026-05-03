بكلمات حزينة.. أحمد حلمي يودّع أمير الغناء العربي هاني شاكر

كتب : معتز عباس

07:51 م 03/05/2026

نعى الفنان أحمد حلمي، المطرب الراحل هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ74 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدّم خلالها عشرات الأغاني ومئات الحفلات الفنية،التي تركت بصمة كبيرة في وجدان الجمهور العربي.

وكتب أحمد حلمي على حسابه بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعي الفنان الكبير هاني شاكر، وأتقدم بخالص عزائي لأسرته الكريمة، وأسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأضاف: "وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

موعد صلاة الجنازة والعزاء

شكل خبر رحيل هاني شاكر صدمة كبيرة في الوسط الفني وبين محبيه، حيث سارع عدد كبير من الفنانين والنقابات الفنية إلى نعيه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا.

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب

