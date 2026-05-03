محافظ المركزي يلتقي رئيس بنك التنمية الإفريقي لبحث التعاون

كتب : منال المصري

08:30 م 03/05/2026

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، اليوم بمقر البنك، الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه منصبه في سبتمبر 2025، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي برئيس البنك الإفريقي، مشيدًا بدور المؤسسة في دعم المشروعات التنموية بالقارة، ومؤكدًا حرص مصر على توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون وتمويل المشروعات التنموية

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الاستراتيجية داخل مصر، إلى جانب بحث آليات دعم الاستقرار المالي وزيادة تدفقات الاستثمارات في الدول الإفريقية.

كما ناقش الجانبان، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، فرص تمويل المشروعات ذات الأولوية وتعزيز مرونة اقتصادات القارة في مواجهة التحديات.
وتتمتع مصر بعلاقات قوية مع بنك التنمية الإفريقي، حيث تعد ثاني أكبر مساهم بين الدول الإقليمية وثالث أكبر المساهمين على مستوى البنك، مع مساهمة في تمويل مشروعات داخل مصر تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار منذ بدء التعاون.

