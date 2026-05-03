عبر المطرب الكبير محمد ثروت عن حزنه الشديد على رحيل صديقه "أمير الغناء العربي" المطرب هاني شاكر، الذي غادر عالمنا اليوم الأحد 3 مايو بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في فرنسا.

ونشر ثروت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورتين تجمعانه بالفنان الراحل، معلقا "إنا لله وإنا إليه راجعون. وجعت قلبنا وربنا يصبرنا ويصبر أسرتك يا حبيبي. ببالغ الحزن والأسى أنعى صديقي ورفيق المشوار وأخويا الغالي الفنان الكبير هاني شاكر".

شهادة محمد ثروت في حق هاني شاكر

وتابع في شهادته بحق هاني شاكر "أشهد الله إنك كنت من أنقى القلوب، وإن ضحكتك كانت بتنور أي مكان بتدخله. حزنت قلوبنا على فراقك، لكن ستظل في قلوبنا دائمًا. أرجو من الجميع الدعاء له وقراءة الفاتحة فقد رحل عنا في خبر مؤلم ومحزن".

وأضاف ثروت "ربنا يجعل ابنك شريف خير سند وامتداد ليك، ويصبر كل أسرتك الكريمة، وأختي الغالية نهلة".

محمد ثروت يدعو لـ هاني شاكر بالرحمة

واختتم ثروت منشوره بالدعاء للراحل، قائلا "اللهم اجمعه مع الطيبين في الجنة، وارحمه برحمتك الواسعة. الله يرحمك يا طيب القلب يا رفيق العمر".

جدير بالذكر أن محمد ثروت وهاني شاكر قدما معا قبل سنوات أغنية بلدي والتي حققت نجاحا كبيرا، كما اشتركا في إحياء حفل غنائي كبير بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وذلك في 2025.

