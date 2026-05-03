تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر

كتب : منال الجيوشي

04:39 م 03/05/2026 تعديل في 05:06 م
  • عرض 18 صورة
أعلنت نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل، موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر.

موعد ومكان جنازة هاني شاكر

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب

وفاة الفنان هاني شاكر

ورحل الفنان الكبير هاني شاكر ، عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، مع تدهور حالته الصحية وسفره لاستكمال العلاج بفرنسا.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه، أبرزهم: مدحت صالح، وائل جسار، نادية مصطفى، ليلى علوي، منذر رياحنة، كما أصدرت نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية بيان تنعى فيه الفنان الكبير.

أبرز أعمال هاني شاكر

الفنان هاني شاكر قدم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال المميزة، من بينها: "علي الضحكاية"، "إن كان ع القلب"، "لو بتحب"، "لسه بتسألي"، "جرحي أنا"، "لو بتحب"، وغيرها.

