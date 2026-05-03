"صديق عمري وآخر زمن الفن الجميل".. نادية الجندي تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

كتب : نوران أسامة

06:08 م 03/05/2026

الفنان الراحل هاني شاكر

ودعت الفنانة نادية الجندي المطرب الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة بعد صراع مع المرض استمر نحو شهرين.

ونشرت نادية الجندي صورًا تجمعها بالراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى أنعى الفنان هاني شاكر، الله يرحمك يا أعز الناس، يا صديق عمري يا آخر زمن الفن الجميل.. فقدنا قيمة فنية كبيرة في مصر والوطن العربي، فنان لا يُعوّض فنًا وخلقًا".

وأضافت: "الله يصبر قلبي وقلب زوجته نهلة ونجله شريف وأسرته ومحبيه، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة.. اللهم ارزقه الجنة على قد ما تحمّل من ألم في أيامه الأخيرة، خالص التعازي.. البقاء لله".

تفاصيل الأزمات الصحية لهاني شاكر

بدأت المتاعب الصحية للفنان الراحل في يناير 2026، حيث خضع لجراحة دقيقة في إحدى فقرات العمود الفقري، قبل أن يستأنف نشاطه الفني في فبراير الماضي، ويشارك في حفل غنائي بلبنان إلى جانب وائل جسار ومحمد فضل شاكر.

موعد ومكان جنازة هاني شاكر

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية عن موعد ومكان صلاة الجنازة، حيث من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

