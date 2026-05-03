أكد السفير طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا، أن السفارة والقنصلية العامة في باريس تتابع عن كثب، وبالتنسيق الكامل مع السلطات الفرنسية المختصة، كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفنان القدير هاني شاكر إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وأضاف السفير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن قنصل عام مصر في باريس السفير تامر توفيق قام بتشكيل فريق عمل لتسهيل الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية فوراً.

وشدد السفير طارق دحروج على أن الدولة المصرية تحرص على تكريم أبنائها المبدعين بما يليق بتاريخهم وعطائهم الفني الكبير، مؤكداً أن القنصل العام على تواصل مستمر مع أسرة الفقيد لتذليل كافة العقبات وتقديم كل سبل الدعم الممكنة في هذا الظرف الأليم.

وقال طارق دحروج: "إننا لا نفقد اليوم مجرد فنان، بل نفقد رمزاً من رموز القوة الناعمة المصرية، وصوتاً حفر اسمه بحروف من ذهب في وجدان الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط".

وتقدم السفير طارق دحروج بخالص العزاء إلى أسرة الفنان الكبير هاني شاكر "أمير الغناء"، وإلى جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي.