إعلان

سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن

كتب : مصراوي

05:28 م 03/05/2026

هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد السفير طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا، أن السفارة والقنصلية العامة في باريس تتابع عن كثب، وبالتنسيق الكامل مع السلطات الفرنسية المختصة، كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفنان القدير هاني شاكر إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.
وأضاف السفير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن قنصل عام مصر في باريس السفير تامر توفيق قام بتشكيل فريق عمل لتسهيل الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية فوراً.
وشدد السفير طارق دحروج على أن الدولة المصرية تحرص على تكريم أبنائها المبدعين بما يليق بتاريخهم وعطائهم الفني الكبير، مؤكداً أن القنصل العام على تواصل مستمر مع أسرة الفقيد لتذليل كافة العقبات وتقديم كل سبل الدعم الممكنة في هذا الظرف الأليم.
وقال طارق دحروج: "إننا لا نفقد اليوم مجرد فنان، بل نفقد رمزاً من رموز القوة الناعمة المصرية، وصوتاً حفر اسمه بحروف من ذهب في وجدان الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط".
وتقدم السفير طارق دحروج بخالص العزاء إلى أسرة الفنان الكبير هاني شاكر "أمير الغناء"، وإلى جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني شاكر أمير الغناء العربي فرنسا مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تحرك من جامعة الأزهر بعد مقتل طالب من كلية التربية الرياضية
جامعات ومعاهد

أول تحرك من جامعة الأزهر بعد مقتل طالب من كلية التربية الرياضية

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
خسارة كبيرة للساحة العربية".. يسرا تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

خسارة كبيرة للساحة العربية".. يسرا تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة
بعد وفاة هاني شاكر.. أسباب فشل الجهاز التنفسي - تحذير من هذه العلامات
نصائح طبية

بعد وفاة هاني شاكر.. أسباب فشل الجهاز التنفسي - تحذير من هذه العلامات

بسبب "كلمة بلدي".. سر أغنية "علي الضحكاية" التي أنقذت ألبوم هاني شاكر
زووم

بسبب "كلمة بلدي".. سر أغنية "علي الضحكاية" التي أنقذت ألبوم هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 -2 مانشستر يونايتد.. الثاني للشياطين الحمر
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة