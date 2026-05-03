نعى المطرب أحمد سعد الفنان الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية عصر اليوم عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشارك سعد صورة تجمعه بهاني شاكر عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب:"والله فراقك صعب يا حبيبي..، أشهد الله أنك كنت خير الصاحب والأستاذ".

وأضاف: "اللهم اسكنه فسيح جناتك وبارك له في خير أعماله، وصبّر أهله وأحبابه.. اللي أنا منهم."

نقابة المهن الموسيقية تنعى هاني شاكر

ونعت نقابة المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدة أنه ترك مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكّلت علامة بارزة في تاريخ الغناء العربي.

آخر ظهور للفنان هاني شاكر

وكان آخر ظهور للفنان الراحل خلال رحلته إلى باريس، استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري".

وسافر الراحل برفقة زوجته ونجله شريف، ومدير أعماله اللبناني خضر عكنان، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة تامة، لتنتهي رحلته مع المرض برحيله عن عالمنا.

