نعت الإعلامية منى الشاذلي الفنان هاني شاكر، والذي رحل عن عالمنا قبل ساعات عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة تامة.

وكتب منى الشاذلي على حسابها بموقع "فيسبوك: "الفنان الكبير .. والإنسان الراقي، الودود، المهذب،المتواضع، البشوش ، الطيب".

موعد عزاء هاني شاكر

ورحل الفنان الكبير هاني شاكر ، عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، لتشييع جثمانه يوم الأربعاء، بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه، أبرزهم: مدحت صالح، وائل جسار، نادية مصطفى، ليلى علوي، عمرو دياب، دياب، يسرا، أحمد سعد، منذر رياحنة، كما أصدرت نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية بيان تنعى فيه الفنان الكبير.

