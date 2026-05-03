أول تعليق من الموسيقيين بعد وفاة هاني شاكر

كتب : مصراوي

03:32 م 03/05/2026 تعديل في 03:50 م
    المطرب هاني شاكر
    هاني شاكر

رحل عن عالمنا المطرب الكبير هاني شاكر، اليوم الأحد بعد معاناة صحية دامت حوالي شهرين.

وقال مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي" : "المطرب هاني شاكر، رحل عن عالمنا اليوم، وندعو له بالرحمة. فقدنا قيمة فنية كبيرة".

انتكاسة هاني شاكر

كانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أعلنت عبر صفحتها على "فيسبوك" في وقت سابق، تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة أنه يخضع لملاحظة طبية دقيقة بالعناية المركزة في المستشفى الذي يعالج به في فرنسا.
وعانى المطرب هاني شاكر من أزمة صحية شديدة إثر إصابته بنزيف في القولون، قبل أن يجري الفريق الطبي المشرف على علاجه عملية جراحية تم خلالها استئصال القولون بالكامل.
ونُقل هاني شاكر إلى فرنسا لاستكمال المتابعة الصحية والتأهيل الطبيعي، وبدأت حالته في التحسن، إلا أنه عانى من انتكاسة تنفسية نُقل على إثرها مجددًا إلى العناية المركزة.

