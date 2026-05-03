رحل المطرب هاني شاكر عن عالمنا اليوم الأحد، بإحدى المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع مع أزمات صحية عديدة بدأت منذ مطلع عام 2026.

وتوفي الفنان الراحل عن عمر يناهز 73 عاماً داخل العناية المركزة، بعد تدهور حالته إثر تعرضه لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

تفاصيل الأزمات الصحية للراحل هاني شاكر

بدأت المتاعب الصحية للفنان الراحل في يناير 2026، حيث خضع لجراحة دقيقة في إحدى فقرات العمود الفقري. وعقب تماثله للشفاء، استأنف نشاطه الفني في شهر فبراير الماضي بمشاركة المطربين وائل جسار ومحمد فضل شاكر في حفل غنائي بلبنان.

النزيف القاتل

ومع مطلع شهر رمضان المبارك في مارس الماضي، نُقل المطرب هاني شاكر إلى إحدى المستشفيات الكبرى في مصر، إثر معاناته من التهاب حاد ونزيف في القولون.

وكشف مصدر مقرب من الفنان الراحل لـ "مصراوي"، أن الفريق الطبي بذل محاولات عديدة للسيطرة على النزيف، بدأت باستئصال جزء من القولون ووضعه تحت الملاحظة الدقيقة، إلا أنه وعلى غير المتوقع تكرر النزيف بقوة؛ مما اضطر الأطباء لاستئصال القولون بالكامل.

وتابع المصدر: "بدأت بعد ذلك محاولات التغذية عبر المحاليل والأنبوب، وفي تلك الفترة تأثرت غالبية الوظائف الحيوية، وفي مقدمتها نشاط الكلى والقلب الذي توقف لدقائق قبل أن يتم إنعاشه".

رحلة العلاج في فرنسا

وعن قرار السفر، أوضح المصدر أن هاني شاكر سافر إلى فرنسا بموافقة الأطباء للخضوع لمراحل تأهيل طبية وتنشيط الوظائف ودعم الحركة بالعلاج الطبيعي، مشيراً إلى أن حالته شهدت تحسناً تدريجياً ونُقل إلى غرفة عادية، قبل أن تتدهور الحالة مجدداً ويعود إلى العناية المركزة.

انتكاسة أبريل

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت في أبريل الماضي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة فشل تنفسي، وخضوعه لملاحظة طبية دقيقة حتى وافته المنية اليوم

اقرأ أيضا

رحل بعد صراع مع المرض.. الأوبرا تنعى "أمير الغناء العربي" هاني شاكر

"لم أفقد أبا فقط".. نجل هاني شاكر يودعه بكلمات مؤثرة



