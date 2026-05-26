درة وأحمد حاتم ومحمد هنيدي وتامر عاشور.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج في

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجابا واسعا من متابعيها.

ونشرت نانسي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها "ترينج" مكونا من شورت وجاكيت باللونين الأخضر والأصفر، ونسقت معه قميصا أبيض وجرفت سوداء.

تعليقات الجمهور على إطلالة نانسي عجرم

وانهالت تعليقات عدد كبير من محبي الفنانة نانسي عجرم، وجاءت أبرزها كالتالي: "اللوك خطير"، "قمر قمر"، "ملكة جمال"، "الجمال والحلاوة والرقي"، "دخيل هالضحكة"، "تجنني العقل".



حفل نانسي عجرم في باريس

واحتفلت نانسي عجرم بنجاح حفلها في باريس، الذي أُقيم مساء أمس الجمعة ضمن جولتها الغنائية "Nancy World Tour"، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشرت نانسي صورًا من كواليس الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "باريس.. يا لها من ليلة، شكرًا على حبكم وطاقتكم وكل اللحظات الجميلة التي شاركتموني بها في L'Olympia".

نانسي عجرم تغني الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش"

كشف الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن الأغنية الدعائية لفيلم الكراش، والتي تحمل عنوان "بجن"، وروج لها ونشر مقطع من الأغنية بصوت نانسي عجرم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وذلك استعدادا لعرض الفيلم في دور السينما مطلع شهر يونيو المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، ومريم الجندي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

اقرأ أيضا:

درة وأحمد حاتم ومحمد هنيدي وتامر عاشور.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج في الأراضي المقدسة





تفاصيل تأجيل محاكمة المطرب فضل شاكر العسكرية إلى يونيو المقبل



