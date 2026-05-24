شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت الصور إعجابا واسعا من متابعيها.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها جاكيت باللون البني، ونسقت معه شورت وتوب باللون الأسود.

تعليقات الجمهور على الصور

حازت الصور على إعجاب واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "ما شاء الله"، "زي القمر"، "عسلية"، "أحلى نورا"، "شكلك حلو"، "إيه الحلاوة دي"، و"سكرة".

كارولين عزمي بقميص نادي برشلونة

وكانت كارولين عزمي قد شاركت جمهورها مؤخرًا صورًا بإطلالة مختلفة، ظهرت خلالها مرتدية تيشيرت فريق FC Barcelona الإسباني.

ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "أنا وحدي في حقبة برشلونة".

مشاركة كارولين عزمي في دراما رمضان 2026

شاركت كارولين عزمي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل رأس الأفعى، بطولة أمير كرارة، وشريف منير، وماجدة زكي، وأحمد غزي، ومراد مكرم، وهبة عبدالغني، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

