شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها صورا من حضورها فعاليات مهرجان مهرجان كان السينمائي في دورته الـ79، ولاقت إطلالتها إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ونشرت هنا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أسود أنيق بتصميم "الكاب" مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على صور هنا الزاهد

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها كالتالي: "أحلى واحدة في المكان"، "ما شاء الله عليكي"، "فخر الصناعة المصرية"، "خطيرة"، "تجنني"، "ملكة جمال"، و"زي القمر".

آخر ظهور لـ هنا الزاهد

وكان آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد خلال حضورها العرض الخاص لفيلم 7Dogs، الذي أقيم أمس الجمعة 22 مايو.

وعلقت هنا قائلة: "هناك مشاريع تشعرك حقا بأن التاريخ يصنع، فخورة جدا إني جزء من فيلم 7Dogs، إن ضخامة العمل ورؤيته والطاقة الموجودة وراء كل تفصيلة فيه، كلها أمور لم نشاهدها من قبل في المنطقة".

وأضافت: "هذا الفيلم بالنسبة لي أكثر من مجرد فيلم، هو بمثابة خطوة للأمام في تاريخ السينما بالشرق الأوسط، وفخورة ومتحمسة أن أكون جزءًا من هذه الرحلة".

