"ادعولي متطلعش جلطة".. فريدة سيف النصر تتعرض لوعكة صحية

كتب : سهيلة أسامة

05:00 م 26/05/2026

فريدة سيف النصر

تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر لوعكة صحية مفاجئة، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت الفنانة فريدة سيف النصر صورًا لها من داخل المستشفى عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "الخروف حلف ما هو مدبوح لوحده، ادعوا لي والنبي وماتطلعش جلطة.. ع الدوبلر والتحاليل الظاهر بقت متعودة".

آخر مشاركات فريدة سيف النصر الفنية

وكانت آخر مشاركات فريدة سيف النصر الفنية من خلال مسلسل "العتاولة"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وهدى الإتربي.

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه.

