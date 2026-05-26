إعلان

قبل زحام العيد.. انتهاء أعمال التخطيط الأرضي بكورنيش الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر

06:08 م 26/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (1)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (3)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (5)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (6)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (7)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (8)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (2)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (9)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (11)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (12)
  • عرض 12 صورة
    المرور ينتهي من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش الإسكندرية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت إدارة مرور الإسكندرية، ممثلة في قسم التخطيط والبحوث الفنية، أعمال التخطيط الأرضي ورسم العلامات الإرشادية بعدد من القطاعات والميادين الحيوية بطريق الكورنيش، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال المصطافين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

خريطة المحاور المستهدفة على الكورنيش

وشملت الأعمال الميدانية صيانة وتجديد الخطوط الأرضية وممرات المشاة في مناطق كوبري ستانلي وسان ستيفانو وسوتر بالأزاريطة وميدان محطة الرمل، بالإضافة إلى قطاع الأنفوشي بنطاق حي الجمرك، لتغطية أكثر المناطق حيوية والتي تشهد تكدساً كبيراً خلال فترة الأعياد.

تطبيق معايير الكود المصري للطرق

وجرى تنفيذ تلك الأعمال بالكامل وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والوضوح البصري لقائدي المركبات والمارة ليلاً ونهاراً، وضمن خطة شاملة تهدف لرفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة بالتزامن مع موسم الصيف.

توجيهات المحافظ لتعزيز السلامة

جاءت هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بهدف تعزيز عوامل السلامة، وتنظيم حركة المركبات، ورفع معدلات الأمان على الطرق لضمان تحقيق السيولة المرورية الكاملة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري الذي يليق بعروس البحر المتوسط أمام زائريها من مختلف المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كورنيش الإسكندرية عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالصور- رقص مي عمر ومحمد سامي على أغنية تامر حسني
زووم

بالصور- رقص مي عمر ومحمد سامي على أغنية تامر حسني
5 أبراج فلكية الأكثر حظا مع بداية يونيو وترقية مفاجئة لهذا البرج
علاقات

5 أبراج فلكية الأكثر حظا مع بداية يونيو وترقية مفاجئة لهذا البرج
ما هي أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات بين إيران وأمريكا؟
شئون عربية و دولية

ما هي أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات بين إيران وأمريكا؟
الأقصر تستعد لـ«كسوف القرن».. حدث فلكي عالمي ينعش السياحة ويجذب آلاف الزوار
أخبار المحافظات

الأقصر تستعد لـ«كسوف القرن».. حدث فلكي عالمي ينعش السياحة ويجذب آلاف الزوار
بث مباشر| حجاج بيت الله يتجهزون لصلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة
شئون عربية و دولية

بث مباشر| حجاج بيت الله يتجهزون لصلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة