أسيوط تستعد للعيد بـ29 مجزرًا مجانيًا وخطة رقابية مشددة على اللحوم (صور)

نائب محافظ المنيا يتفقد كورنيش النيل للتأكد من استعدادات استقبال المواطنين

أنهت إدارة مرور الإسكندرية، ممثلة في قسم التخطيط والبحوث الفنية، أعمال التخطيط الأرضي ورسم العلامات الإرشادية بعدد من القطاعات والميادين الحيوية بطريق الكورنيش، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال المصطافين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

خريطة المحاور المستهدفة على الكورنيش

وشملت الأعمال الميدانية صيانة وتجديد الخطوط الأرضية وممرات المشاة في مناطق كوبري ستانلي وسان ستيفانو وسوتر بالأزاريطة وميدان محطة الرمل، بالإضافة إلى قطاع الأنفوشي بنطاق حي الجمرك، لتغطية أكثر المناطق حيوية والتي تشهد تكدساً كبيراً خلال فترة الأعياد.

تطبيق معايير الكود المصري للطرق

وجرى تنفيذ تلك الأعمال بالكامل وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والوضوح البصري لقائدي المركبات والمارة ليلاً ونهاراً، وضمن خطة شاملة تهدف لرفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة بالتزامن مع موسم الصيف.

توجيهات المحافظ لتعزيز السلامة

جاءت هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بهدف تعزيز عوامل السلامة، وتنظيم حركة المركبات، ورفع معدلات الأمان على الطرق لضمان تحقيق السيولة المرورية الكاملة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري الذي يليق بعروس البحر المتوسط أمام زائريها من مختلف المحافظات.