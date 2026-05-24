شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورا من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت الصور إعجابا واسعا من متابعيها.

ونشرت منة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون البنفسجي، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها كالتالي: "منة العسولة"، "قمر"، "تكفينا ابتسامتك"، "خطيرة"، "أجمل منة"، و"زي العسل والله"، "أجمل الجميلات".

منة فضالي تودع كلبها

وكانت منة فضالي أعربت مؤخرا عن حزنها الشديد بعد وفاة كلبها، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، نشرت فيه صورا تجمعها به.

وكتبت: "النهارده أوحش يوم في حياتي.. مات أول كلب ليا عاش معايا 12 سنة من أجمل سنين عمري، عشت معاه مراحل كتير وعاش معايا حزني وفرحي".

وأضافت: "مكنش مجرد كلب.. كان ابني، أول ابن ليا، هتوحشني أوي.. هفتقد جريك عليا أول ما أرجع من بره وحضنك ليا وحبك الصادق اللي ملوش حدود".

أزمة سرقة منزل منة فضالي

وفي سياق آخر، كشفت منة فضالي مؤخرا تفاصيل تعرض منزلها بمدينة أكتوبر للسرقة على يد خادمتها الأجنبية، موضحة أن المتهمة حاولت تهريب المسروقات داخل أكياس القمامة.



