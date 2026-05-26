بدأت الحياة الفنية لعدد من نجوم الفن بمحض الصدفة، ومن بينهم من تمنى أن يصبح لاعب كرة قدم، وآخر عمل ضابط شرطة و في مجال التسويق، قبل أن تقودهم الظروف إلى عالم الفن والشهرة.

وفي هذا السياق نعرض لكم أبرز النجوم الذين دخلوا الفن بالصدفة

أحمد حلمي

عمل أحمد حلمي في بداية حياته المهنية مهندس ديكور، ثم مخرجا لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، قبل أن ينتقل إلى تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامجي "دربكة" و"لعب عيال".

وجاءت انطلاقته الفنية عندما لاحظته مديرة القناة أثناء إخراجه برنامج "لعب عيال"، وأصرت على تقديمه للبرنامج عام 1998، قبل أن يشارك بعدها في فيلم الناظر عام 1999.

عبد الله فرغلي

ولد عبدالله فرغلي في 3 مارس عام 1928، ودرس بكلية الآداب، وحصل على ليسانس اللغة الفرنسية، قبل أن يبدأ حياته المهنية بعيدا عن الفن، حيث عمل مدرسا للغة الفرنسية بإحدى المدارس.

أكرم حسني

عمل أكرم حسني ضابط شرطة بعد تخرجه عام 1996، واستمر في عمله لعدة سنوات قبل أن يترك المهنة ويتجه إلى العمل الإذاعي في "نجوم إف إم".

وحقق نجاحا واسعا من خلال شخصية "سيد أبو حفيظة" عام 2008، قبل أن يخوض تجربة التمثيل عام 2011 بمشاركته في مسلسل "نونة المأذونة" مع حنان ترك، ثم مسلسل "لهفة".

محمد هنيدي

كان حلم محمد هنيدي في البداية أن يصبح لاعب كرة قدم، بينما أراد والده أن يلتحق بكلية الحقوق ليعمل وكيل نيابة ثم قاضيًا، لكنه اتجه إلى التمثيل بسبب شغفه بالفن.

وكانت بدايته الفنية من خلال فيلم إسكندرية ليه الذي عرض عام 1979.

مريم فخر الدين

دخلت مريم فخر الدين عالم الفن بالصدفة، بعدما فازت في مسابقة مجلة "إيماج" الفرنسية وحصلت على لقب صاحبة أجمل وجه.

وبعدها انهالت عليها العروض الفنية، وكانت انطلاقتها السينمائية الأولى من خلال فيلم "ليلة غرام" عام 1951.

غادة عبد الرازق

بدأت غادة عبد الرازق مشوارها كعارضة أزياء خلال فترة التسعينيات، قبل أن يرشحها نور الشريف للمشاركة في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، والذي كان نقطة انطلاقها الحقيقية.

ريم مصطفى

تخرجت ريم مصطفى من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، وبدأت حياتها العملية في مجال التسويق، ثم انتقلت إلى دبي للعمل بالمجال نفسه.

وجاءتها فرصة دخول التمثيل بعد مقابلة مع أحد المخرجين، لتبدأ مشوارها الفني عام 2013 من خلال مسلسل "فض اشتباك"، ثم حققت شهرة واسعة بمشاركتها في مسلسل "هبة رجل الغراب".

