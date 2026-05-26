شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا لها من العرض الخاص لفيلم "إذما"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

إطلالة سلمى أبو ضيف

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة بسيطة وأنيقة، مرتدية توب أزرق اللون مع جيبة سوداء، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وأُقيم العرض الخاص للفيلم بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض المصرية خلال موسم عيد الأضحى، على أن يُعرض في باقي الدول العربية بداية من 18 يونيو الجاري.

كواليس فيلم "إذما"

وتدور أحداث فيلم "إذما" حول شاب في الثلاثينيات يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، لتتغير حياته بعدها تمامًا، ويخوض سلسلة من التجارب التي تدفعه لإعادة النظر في ماضيه، واكتشاف ذاته، والسعي لإصلاح حياته المحطمة.

أبطال فيلم إذما

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.

