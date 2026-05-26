حضرت الفنانة هاجر السراج العرض الخاص لفيلم "إذما" الذي يقام مساء اليوم الاثنين استعدادا لعرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

نشرت هاجر السراج صورا من كواليس حضورها العرض الخاص للفيلم عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، ظهرت خلالها مع زوجها وهما يلتقطان العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

رحمة محسن تكشف عن أغنية فيلم "إذما" بعنوان سر وجعنا"

كشفت المطربة رحمة محسن عن الأغنية الدعائية لفيلم "إذما" استعدادا لعرضه في السينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

نشرت رحمة محسن مقطع من الأغنية عبر صفحتها على "انستجرام"، وكانت الأغنية بعنوان "سر وجعنا".

وكتبت رحمة محسن على الأغنية: "دلوقتي سر وجعنا على اليوتيوب وجميع المنصات، نوردو و رحمة محسن الأغنية الدعائية لفيلم (إذما) ، كلمات أحمد أبوزهرة ومحمود فاروق، ألحان أحمد زعيم، توزيع جلال حمداوي، ميكس وماستر محمد صقر".

كواليس فيلم "إذما"

تدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق.

اقرأ أيضا:



محمد رمضان يثير الجدل بـ"موبايل" من الذهب عيار 24 - صور

بالتزامن مع حفلات العيد.. أحمد سعد يتصدر تريند "جوجل"