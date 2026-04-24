شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا جديدة لها، التقطتها خلال تواجدها في سويسرا.

إطلالة سلمى أبو ضيف في سويسرا

ظهرت سلمى في الصور بإطلالة شتوية، واختارت ألوانا تناسب فصل الربيع، وارتدت "بلوفر" من اللون الوردي.

وجاءت تعليقات الجمهور على إطلالة سلمى على النحو التالي: "حب كتير، أحلى سلمى في الدنيا، برنسيسة، أحلى ممثلة في جيلك والله".

سلمى أبو ضيف تشارك في بطولة فيلم إذما

تنتظر سلمى أبو ضيف عرض فيلم إذما والذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد داود، ومجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، تأليف وإخراج محمد صادق.

ويُعرض لـ سلمى في دور العرض السينمائي فيلم إيجي بست بطولة أحمد مالك، مروان بابلو، ميشيل ميلاد، إخراج مروان عبدالمنعم، تأليف أحمد حسني.

سلمى شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل عرض وطلب مع مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمد حاتم، رحمة أحمد فرج، علي صبحي، سماح أنور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو موسى.

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟

كواليس إجراء خالد الصاوي عملية التكميم.. وهذه وصيته لـ ماجد المصري