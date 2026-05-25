كشفت المطربة رحمة محسن عن الأغنية الدعائية لفيلم "إذما" استعدادا لعرضه في السينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

نشرت رحمة محسن مقطع من الأغنية عبر صفحتها على "انستجرام"، وكانت الأغنية بعنوان "سر وجعنا".

وكتبت رحمة محسن على الأغنية: "دلوقتي سر وجعنا على اليوتيوب وجميع المنصات، نوردو و رحمة محسن الأغنية الدعائية لفيلم (إذما) ، كلمات أحمد أبوزهرة ومحمود فاروق، ألحان أحمد زعيم، توزيع جلال حمداوي، ميكس وماستر محمد صقر".

كواليس فيلم "إذما"

تدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق.

رحمة محسن تشارك في مسلسل "علي كلاي" رمضان 2026

شاركت المطربة رحمة محسن ببطولة مسلسل "علي كلاي" لأول مرة مع الفنان أحمد العوضي الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب «كلاي» بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

