قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب

تواصل الفنانة المغربية بسمة بوسيل الترويج لأغنيتها الجديدة "نهضة" التي طرحتها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام، كشفت خلاله عن كواليس تصوير الأغنية، وحازت الكواليس على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بسمة بوسيل تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي 2026

كشفت بسمة بوسيل عن مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام، الذي اختتمت فعالياته يوم السبت الماضي، ونشرت بسمة صورا من كواليس حضورها عدد من فعاليات المهرجان، وظهرت بعدد من الإطلالات التي خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

بسمة بوسيل تنتظر عرض فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال

تشارك الفنانة بسمة بوسيل النجم رامز جلال بطولة فيلم "بيج رامي" الذي يعد أولى تجاربها التمثيلية والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

اقرأ أيضا:

أزمة الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي





قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب



