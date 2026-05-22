8 مواهب تجتاز المواجهة وتقترب نحو الهدف في "The Voice Kids"

بالصور- تأثر رامي مالك بعد عرض فيلمه المثير للجدل "The Man I Love" في

فيديو| أحمد الفيشاوي يوثق لقائه مع مارتن لورانس في مصر.. وهذا ما قاله

السفير الإيطالي يقيم حفلًا موسيقيًا بحضور نجوم الفن والسياسة والرياضة (صور)

خضعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل لجلسة تصوير نشرت مقطع فيديو منها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وكانت الجلسة في مدينة كان الفرنسية.

ظهرت بسمة بوسيل في الفيديو بفستان أنيق وتجولت بعدد من الشوارع هناك، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بسمة بوسيل تنتظر عرض فيلم "بيج رامي"

تنتظر الفنانة بسمة بوسيل عرض أولى تجاربها التمثيلية على شاشة السينما بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

اقرأ أيضا:

بعد أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي.. محمد رمضان يطلق حملة "المليون جلابية"





بسبب محتوى خادش.. الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل"



