في عيد ميلادها.. موقف مؤثر لـ وفاء عامر أبكى المخرج خيري بشارة

كتب : نوران أسامة

04:17 م 25/05/2026

وفاء عامر

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن كواليس أحد المشاهد المؤثرة في مسلسل "الطوفان" الذي جمعها بالمخرج خيري بشارة، وذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الإثنين 25 مايو.

وقالت وفاء عامر عن مشهد وفاة والدتها في المسلسل: "أستاذ خيري بشارة هو السبب في المشهد ده، وقالي: هتدخلي تصحي مامتك وتقولي لها إنتي مبترديش عليا ليه، وعايز إحساسك الحقيقي وإنتي بتصوتي".

وأضافت: "قولتله حطلي المايك وسيبني ونشوف إيه اللي هيحصل، وطلع المشهد بالشكل ده، وبعدها لقيت أستاذ خيري بشارة بيعيط".

وتابعت: "وفي السنة اللي بعدها توفت والدته، وقالي وقتها: يبدو إني عملت معاكي بروفة على موت أمي".

واحتفلت وفاء عامر بعيد ميلادها برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، أرفقتها بصورة لها مع قالب حلوى.

وكتبت: "النهاردة مش مجرد عيد ميلادي.. النهاردة بداية نسخة جديدة مني".

وأضافت: "سنة كاملة عدت بحلوها ومرها، ضحكت فيها من قلبي واتكسرت واتعلمت وقومت تاني".

