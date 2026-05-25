قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب

حرص النجم العالمي جيسون ستاثام على زيارة أهرامات الجيزة عقب حضور العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs"، وقبل ساعات من حضور النزال العالمي "Glory In Giza" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

زار النجم العالمي جيسون ستاثام رفقة زوجة عارضة الأزياء روزي هنتنجتون وايتلي، منطقة الأهرامات في الجيزة، ونشر جيسون ستاثام صورا من جولته عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يلتقط العديد من الصور التذكارية رفقة زوجته، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم عالميون روجوا للسياحة في مصر

ويل سميث

يعد النجم العالمي ويل سميث هو من أبرز نجوم العالم الذين انبهروا بعظمة المصريين القدماء وزار مصر أكثر من مرة لأسباب مختلفة منها حضور مهرجانات في مناطق مختلفة بالشرق الأوسط، وقام بزيارة الأهرامات وأعرب عن سعادته بوجوده في هذا الصرح العظيم، وأكد في تصريحات صحفية انه كان يحلم منذ أن كان طفلا بزيارة الأهرامات.

مورجان فريمان

قام النجم العالمي مورجان فريمان بزيارة عدد من الأماكن الأثرية في مصر خلال تصوير فيلمه الوثائقي "The Story of God" عام 2015، وكان يقوم فريمان خلال الفيلم باستعراض ديانات وثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم.

جيانكارلو اسبوزيتو

وصل النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو إلى مصر من أجل حضور العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، وسط حالة من الدهشة والذهول فور رؤيته أهرامات الجيزة لأول مرة، خلال زيارته المتحف المصري الكبير .

نشر جيانكارلو اسبوزيتو مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهر خلاله داخل أروقة المتحف المصري الكبير وهو منبهرا من عظمة المصريين القدماء، وكتب جيانكارلو على الفيديو: " للتاريخ وقعٌ مختلفٌ حين تقف بين عظمته، ممتنٌ إلى الأبد لهذه التجربة الرائعة في مصر، في المتحف المصري الكبير، أن تبقى مذهولاً في ذاكرتك هو أسلوب حياة ساحر".

بيونسيه

زارت النجمة العالمية بيونسيه مصر عام 2009 خلال جولتها الغنائية "I Am World Tour"، وخضعت لجلسة تصوير في منطقة الأهرامات وكان حاضرا معها عالم الآثار الشهير زاهي حواس.

أشر

زار المغني العالمي أشر مصر عام 2018، وبالتحديد واحة سيوة، والتقط العديد من الصور التذكارية خلال جولته هناك، وحازت الصور على اعجاب وترحيب جمهوره ومحبيه

سيلفستر ستالون

كان النجم العالمي سيلفستر ستالون من أبرز النجوم الذين زاروا مصرـ، وكانت زيارته على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتم تكريمه وقتها وأعرب عن سعادته بوجوده في مصر ووعد بزيارته لها مرة أخرى مع بناته.

اقرأ أيضا:

أزمة الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي

قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب



