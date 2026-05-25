أثار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الجدل حول المقصود من الرسالة الغامضة التي نشرها عبر صفحته في موقع فيسبوك، والتي وصف فيها شخصاً لم يسمّه بالكاذب الخائن.

ونشر مصطفى كامل رسالته عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "أيها الكاذب الضلالي الخائن… كفاك كذباً، نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير والكثير والكثير".

تحذير شديد اللهجة من مصطفى كامل

وتابع نقيب المهن الموسيقية: "على ما يبدو أنك ترغب في رفع كامل غطاء الستر الذي كشفه الله عنك… والله والله والله أنا حتى الآن ما زلت أستعيذ بالله من الشيطان ومن فضحك كما تستحق، ولا تضطرني لكشف كل ما هو معروف لنا وللجميع".

وأضاف: "خليني ساكت.. هأحكي والكل هيحكي…. ومن أول موضوع (الشاكوش) اللي ضحكت به على ربنا وأمسكت بكتابه الكريم زوراً وبهتاناً والناس للأسف صدقتك يا أكبر كذاب في الدنيا".

وجاءت رسالة مصطفى كامل بالتزامن مع نشر المطرب حلمي عبد الباقي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو رد فيه على البيان الصادر من نقابة المهن الموسيقية بشأن أسباب شطب عضويته وتجاوزات ارتكبها.

أزمة شطب حلمي عبدالباقي

وقال حلمي عبد الباقي: "عيب تقول إني مشطوب، ولسه في استئناف وقضاء إداري، وأنا ملتزم بالقضاء لأنه حقي القانوني".

وأضاف: "تهمتي ليست تهمة شرف، ما اتهمتش بسرقة ولا رشوة ولا أي حاجة مخلة بالشرف"، مشيراً إلى أن كل ما قام به كان بهدف مساعدة الأعضاء غير القادرين صحياً، وأنه كان دائماً ينسب الفضل للنقيب قبل نفسه في أي قرارات إعفاء أو دعم علاجي.

