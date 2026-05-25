بإطلالة كاجوال.. إيمان العاصي تخطف الأنظار والجمهور يعلق - صور

قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورا جديدة لها من أحدث ظهور، خطفت بها أنظار الجمهور.

وظهرت إيمان العاصي، بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية "توب" وبنطال باللون الأسود، نسقت معهما جاكيت جينز فاتح، وكاب باللون البني، مع نظارة شمسية وحذاء رياضي أبيض.

تعليقات الجمهور على إطلالة إيمان العاصي

وحازت صور إيمان العاصي على تفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر يا إيمي" ، و"ما شاء الله الأناقة تتحدث" ، و"بتجنني".

تفاصيل مسلسل انفصال

ومن جانب آخر، تواصل الفنانة إيمان العاصي تحضيراتها لمسلسلها الجديد "انفصال"، المكون من 12 حلقة، وهو من تأليف نجلاء الحديني، في ثاني تعاون يجمعهما بعد مسلسل "برغم القانون"، ومن إخراج حسام حامد.

ومن المقرر عرض مسلسل "انفصال" عبر إحدى المنصات الرقمية قريبًا، ليسجل ثالث بطولات إيمان العاصي المطلقة في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "برغم القانون" الذي عرض في سبتمبر 2024، ومسلسل "قسمة العدل" الذي عرض في يناير الماضي.

اقرأ أيضًا:

بالتزامن مع حفلات العيد.. أحمد سعد يتصدر تريند "جوجل"

بهذه الطريقة.. تامر حبيب يهنئ الجمهور بعيد الأضحى المبارك