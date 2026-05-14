خضعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت بسمة بوسيل في الصور مرتدية فستانا أبيضا أنيقا وجذابا، استعرضت من خلاله أنوثتها وخطفت به الأنظار وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وروجت بسمة لأغنية جديدة ستطرحها خلال الفترة المقبلة، وكتبت في تعليقها: "احفظوا الميعاد 22 مايو، النهضة".

وعلق جمهورها: "إيه الحلاوة دي.. إيه الصور الجميلة دي، مستنية الأغنية يوم 22 كلنا مستعدين، ما شاء الله بسومة، وحشنا صوتك، طولتي علينا الغيبة".

كانت الفنانة بسمة بوسيل كشفت عن لقاء جمع أبنائها بنجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح

نشرت بسمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا ومقطع فيديو يجمع أبنائها بالنجم المصري محمد صلاح.

وظهر محمد صلاح وهو يحتضن "آدم" نجل الفنان تامر حسني، كما التقط صورا مع بسمة بوسيل وابنتها أمايا.

وعلقت بسمة على الصور والفيديو قائلة: "لحظات فرح صغيرة"، فيما حازت الصور على إعجاب الجمهور.

بسمة بوسيل تنتظر عرض فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال

تشارك الفنانة بسمة بوسيل في تجربة التمثيل لأول مرة مع النجم رامز جلال بـ فيلم بيج رامي المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

