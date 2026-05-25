الدوري الأفريقي لكرة السلة

دار سيتي

20:00

بترو دي لواندا

كأس رابطة الأندية

زد

20:00

المصري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

17:00

النادي الإفريقي

"الأبلكيشن بيحل قضيتين".. ماذا يفعل مجلس الزمالك في حل أزمة القيد؟

كتب : محمد خيري

01:06 م 25/05/2026
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (7)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (21)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (2)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (1)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (4)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (11)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (14)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (13)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (10)
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026

يكثف مجلس إدارة الزمالك جهوده خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء أزمة القيد وسداد المستحقات المالية المتأخرة، في سباق مع الزمن للحصول على الرخصة الأفريقية اللازمة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

ويواجه الزمالك عقوبة إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدد من القضايا المرفوعة من لاعبين ومدربين سابقين للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، وهو ما يفرض على النادي ضرورة تسوية هذه الملفات قبل الموعد المحدد.

تطبيق الزمالك يساهم في حل الأزمة

وكشف مصدر مطلع أن التطبيق الرسمي الخاص بالنادي نجح مؤخرًا في توفير عائد مالي مهم من خلال اشتراكات الجماهير، وهو ما منح الإدارة دفعة جديدة في مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأوضح المصدر أن المبالغ التي وفرها التطبيق سيتم توجيهها لسداد مستحقات مرتبطة بقضيتين من القضايا المقيدة ضد الزمالك، في خطوة تستهدف تقليص عدد الملفات العالقة أمام فيفا ورفع جزء من الأعباء المالية عن النادي.

تحركات مجلس الإدارة للبحث عن تمويل

وأضاف أن مجلس الإدارة يواصل البحث عن مصادر تمويل إضافية خلال الساعات المقبلة لتسوية باقي القضايا، ومن بينها الدعم المالي المتوقع من ممدوح عباس، إلى جانب حلول أخرى تعمل الإدارة على دراستها لإنهاء الأزمة بشكل كامل.

ويسابق مسؤولو الزمالك الزمن لإغلاق جميع الملفات المالية العالقة قبل 31 مايو الجاري، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستيفاء شروط الحصول على الرخصة الأفريقية، بما يضمن مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

