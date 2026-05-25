أشادت الفنانة دينا الشربيني بفيلم "سفن دوجز" مؤكدة أنه تجربة سينمائية مبهرة.. وخطوة جديدة ومهمة للسينما العربية.

وكتبت دينا الشربيني، عبر حسابها على إنستجرام: "سفن دوجز.. تجربة سينمائية مبهرة.. وخطوة جديدة ومهمة للسينما العربية، فخورة جدا بمستوى الإنتاج العظيم، وبالرؤية الإخراجية اللي قدمت لنا عمل عالمي".

وتابعت: "استمتعت بأداء استثنائي من النجوم الكبار كريم عبد العزيز وأحمد عز وكل النجوم اللي شاركوا في الفيلم".

وأضافت: "ألف مبروك لكل صناع العمل المبدعين على المجهود المشرف ده، ومبروك لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الدعم الفني الكبير والاحترافي اللي بيفتح أبواب جديدة للإبداع العربي".

أحداث وأبطال فيلم سفن دوجز

تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضا:

"عروسة البحر".. 10صور لـ مي عمر بفستان لامع في حفل زفاف نجل إدوارد





علي ربيع يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: "اللي جاي أحلى يا أسطورة"



