رسمياً.. موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم أرقام جلوس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والتي تتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية، داخل المدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية إلكترونيًا باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 1 يونيو 2026.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.





