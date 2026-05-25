يواجه المطرب اللبناني فضل شاكر، 4 اتهامات في جلسة محاكمته أمام القضاء العسكري، والمقرر عقدها غداً الثلاثاء الموافق 26 مايو.

ويخضع فضل شاكر للمحاكمة العسكرية في 4 قضايا هي: الانتماء إلى تنظيم مسلح (مجموعة الشيخ أحمد الأسير)، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

تفاصيل الحادث الذي وضع فضل شاكر أمام القضاء العسكري

بدأت الأزمات تطارد فضل شاكر عقب إعلانه المفاجئ في نهاية عام 2012، باعتزال الفن نهائياً، وبدأ الظهور إلى جانب الشيخ أحمد الأسير، إمام مسجد بلال بن رباح في منطقة صيدا جنوب لبنان.

وزادت سخونة الأحداث حول المطرب اللبناني، بعد تعرض دورية للجيش لإطلاق نار قرب مجمع بلال بن رباح الذي كان الأسير قد اتخذه مقراً له، وتبادلت قوات الجيش وأنصار الشيخ إطلاق النار في معركة استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

ودارت المعركة التي أطلق عليها أحداث "عبرا" في 23 يونيو 2013، وانتهت باقتحام الجيش للمجمع ومقتل 18 جندياً و40 مسلحاً من جماعة الأسير، ومدنيَّيْن.

كيف دافع فضل شاكر عن الاتهامات التي طاردته؟

حرص فضل شاكر على التأكيد في أكثر من بيان إعلامي أنه بريء من الاتهامات التي تطارده، موضحاً أنه لم يشارك في القتال ضد الجيش، وانتقل للإقامة في مخيم عين الحلوة، الخاضع لسيطرة الفصائل الفلسطينية لمدة 12 عاماً.

وصدرت ضد فضل شاكر غيابياً، أحكام بالسجن مجموعها 22 عاماً مع الأشغال الشاقة، ومنها حكم بالسجن 15 عاماً لتورطه في أعمال إرهابية، وآخر بالسجن 7 أعوام بدعوى تقديمه التمويل والدعم المالي للمجموعة المسلحة.

يذكر أن فضل شاكر، سلم نفسه إلى المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، في أكتوبر 2025.

وحصل المطرب اللبناني يوم 6 مايو 2026، على حكم من محكمة الجنايات في بيروت بالبراءة من تهمة التورط في محاولة اغتيال مسؤول في "سرايا المقاومة".

أقرا ايضا

"بحرية".. محمد حماقي يكشف موعد طرح ديو يجمعه بـ شيرين عبدالوهاب





"عروسة البحر".. 10صور لـ مي عمر بفستان لامع في حفل زفاف نجل إدوارد



