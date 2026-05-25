أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق نجح في إنهاء نحو 146 ألف وحدة سكنية بنسبة إنجاز تصل إلى 72%، فيما يتبقى 58 ألف وحدة يجري العمل عليها ضمن الإعلان الرابع عشر.

وأضافت عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن التأخير في تسليم بعض الوحدات جاء نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وتحرير سعر الصرف، مما استوجب منح مهلات للمقاولين وصلت إلى 18 شهرًا.

أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن بيانات الدخل تأتي في مقدمة أسباب رفض طلبات المتقدمين، حيث يحاول البعض عدم الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري، مؤكدة أن الصندوق لديه آليات دقيقة للتحقق عبر كشوف المرتبات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن امتلاك وحدات سكنية أخرى دون الإقرار بها سبب رئيسي للرفض، وإحنا بننسق مع وزارة الكهرباء عشان نتتبع العدادات المسجلة بأسماء المتقدمين، مشددة على أن الصندوق يكتشف أي تحايل بسهولة.

وشددت مي عبد الحميد على أن القانون يمنح الصندوق الحق في سحب الوحدة السكنية، حتى بعد مرور 15 أو 20 عامًا، إذا ثبت تقديم معلومات مزورة أو مضللة عند التعاقد، محذرة من صور التحايل مثل التنازل عن العدادات أثناء فترة الإعلان.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن خطة الصندوق السنوية تهدف إلى طرح ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنويًا لتلبية الطلب المتزايد، مع دخول القطاع الخاص لتقديم بدائل متنوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل.