استعادت لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، ذكرى إنسانية مؤثرة جمعت والديها في رحلة حج عام 1999 - منذ 27 عاما، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".



ونشرت لمياء، صورة أرشيفية لوالدها الراحل برفقة والدتها بملابس الإحرام، وروت تفاصيل الموقف، وكتبت: "القصة اللي هتفضل محفورة في قلبي، وهفضل أحكيها، سنة 99، في يوم عادي، بابا جاله تليفون على البيت، وبعد ما رحب بالمتصل، سكت شوية، وبعدها شال التليفون من على ودنه وبص لأمي (اللي اسمها فيرا بالمناسبة) وقال لها ووشه كله رهبة: (فيرا.. هنحج)".

وأضافت: "في لحظة، صالة بيتنا دي بقت بتتهز من ردود أفعالنا ورد فعل أمي شركة السياحة أهدت رحلات حج مدفوعة بالكامل لأبطال مسلسل أم كلثوم، اللي كان تم عرضه في رمضان نفس السنة، وطبعا بابا ساعتها اتفق إن والدتي هتطلع معاه، وهيدفع لها التكلفة".

وتابعت: "والله يا بابا إنك كنت عبد محبوب من رب العالمين، وربنا رزقك ودعاك من حيث لا تدري ولا تحتسب، لأن سبحانه وتعالى عارف قلبك، وعارف إنك كنت كما قال الحبيب: "خيركم خيركم لأهله".

أعمال الفنان أحمد راتب

عمل أحمد راتب في عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى رحيله، ومنها: "واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان"، كما تميز في مسلسلات منها: "السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي" وغيرها.

