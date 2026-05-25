ميدبنك يرفع سعر الفائدة حتى 17.75% على هذه الحسابات

أعلن ميدبنك تحديث أسعار العائد- أي زيادتها- على حسابين للأفراد العاديين والشركات الأول حساب التوفير "MID Prime" وحساب "Current 365" بداية من الشهر الجاري لتصل نسبة الفائدة إلى 17% و17.75% حسب حجم شريحة كل عميل.

لماذا رفع ميدبنك سعر الفائدة على بعض حسابات التوفير؟

بحسب بيان البنك اليوم، فإن هذه الزيادة تأتي هذه الخطوة لتمكين البنك من استقطاب عملاء جدد وجذب تدفقات نقدية من العملاء الحاليين، بما يتماشى مع خطط البنك للتوسع في تقديم منتجات تجزئة مصرفية ذات قيمة عالية.

بدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من الأول من مايو 2026، حيث يقدم حساب MID Prime عائداً متصاعداً يصل إلى 17.75% يُحتسب على أقل رصيد شهري.

بينما يوفر حساب Current 365 (الأفراد و الشركات) عائداً يصل إلى 17% يُحتسب ويُضاف يومياً للحساب.

تفاصيل أسعار العائد الجديدة لMID Prime :

تفاصيل أسعار عائد الحساب Current 365 (الأفراد و الشركات)