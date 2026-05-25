إعلان

ميدبنك يرفع سعر الفائدة حتى 17.75% على هذه الحسابات

كتب : منال المصري

01:22 م 25/05/2026

ميدبنك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن ميدبنك تحديث أسعار العائد- أي زيادتها- على حسابين للأفراد العاديين والشركات الأول حساب التوفير "MID Prime" وحساب "Current 365" بداية من الشهر الجاري لتصل نسبة الفائدة إلى 17% و17.75% حسب حجم شريحة كل عميل.

لماذا رفع ميدبنك سعر الفائدة على بعض حسابات التوفير؟

بحسب بيان البنك اليوم، فإن هذه الزيادة تأتي هذه الخطوة لتمكين البنك من استقطاب عملاء جدد وجذب تدفقات نقدية من العملاء الحاليين، بما يتماشى مع خطط البنك للتوسع في تقديم منتجات تجزئة مصرفية ذات قيمة عالية.

بدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من الأول من مايو 2026، حيث يقدم حساب MID Prime عائداً متصاعداً يصل إلى 17.75% يُحتسب على أقل رصيد شهري.

بينما يوفر حساب Current 365 (الأفراد و الشركات) عائداً يصل إلى 17% يُحتسب ويُضاف يومياً للحساب.

تفاصيل أسعار العائد الجديدة لMID Prime :

Screenshot 2026-05-25 131942

تفاصيل أسعار عائد الحساب Current 365 (الأفراد و الشركات)

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ميدبنك سعر الفائدة حسابات توفير

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس أركان الاحتلال يوجّه بضرب أهداف في بيروت
شئون عربية و دولية

رئيس أركان الاحتلال يوجّه بضرب أهداف في بيروت
الخطر يتصاعد.. تطورات التسرب الكيميائي في كاليفورنيا (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

الخطر يتصاعد.. تطورات التسرب الكيميائي في كاليفورنيا (صور- فيديو)
الرسوم والأوراق المطلوبة.. الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا
أخبار العقارات

الرسوم والأوراق المطلوبة.. الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا
ميدبنك يرفع سعر الفائدة حتى 17.75% على هذه الحسابات
أخبار البنوك

ميدبنك يرفع سعر الفائدة حتى 17.75% على هذه الحسابات
مخالفات البناء.. 3 حالات يمكن التصالح عليها و4 مرفوضة
أخبار مصر

مخالفات البناء.. 3 حالات يمكن التصالح عليها و4 مرفوضة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟