تحل الفنانة مي عز الدين ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وذلك خلال الحلقة المقرر عرضها يومي الأحد والإثنين الموافق 31 مايو و1 يونيو.

ومن المنتظر أن تتحدث مي عز الدين خلال الحلقة عن أبرز محطاتها الفنية، إلى جانب كشفها كواليس العمل مع عدد من نجوم الكوميديا، كما تكشف عن أقرب أعمال إلى قلبها.

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها الجديد

وكانت مي عز الدين قد أعلنت تأجيل مسلسل قبل وبعد، الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

آخر ظهور لـ مي عز الدين

وكان آخر ظهور للفنانة مي عز الدين برفقة زوجها أحمد تيمور، أثناء تواجدهما بأحد الأماكن الترفيهية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وحرص الثنائي على التقاط عدد من الصور التذكارية وسط أجواء مرحة، فيما علق أحمد تيمور قائلا: "أنا هنا لأجعلكي تستمتعين بالحياة قدر الإمكان يا أميرتي".

