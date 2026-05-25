استضاف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز، للحديث عن فيلمهما الجديد "7 Dogs"، الذي يحتفل صناعه بطرحه خلال الفترة الحالية.

وخلال اللقاء، مازح عمرو أديب الفنان كريم عبد العزيز قائلا: "هتعرف ترجع بعد 7 Dogs؟"، مشير إلى ضخامة الإنتاج والتجربة السينمائية المختلفة التي يقدمها الفيلم.

ورد كريم: "أنا حاليًا بصور فيلم جديد مع الأستاذ معتز التوني، وهو عمل كوميدي"، ليعلق عمرو أديب مازحًا: "بس قعدت تقوله على فكرة إحنا لما كنا هناك مع الخواجة، الأكل والعربيات كانت غير دي".

وأضاف كريم: "من المستحيل أن يكون كل فيلم زي 7 Dogs، مينفعش.. تكلفته 42 مليون دولار، إنتاج عربي لم أره من قبل، وعايز أشكر معالي المستشار على الفيلم وعلى الفرصة".

وتابع: "مش هينفع أستنى إن كل عمل يكون زي 7 Dogs، لكن أتمنى فيلم زي ده تاني".

موعد عرض "7 Dogs" في السينيمات



ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الفنان أحمد عز، يوم الجمعة الماضي، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "7 Dogs"، المقرر طرحه في دور العرض يوم 27 مايو الجاري.

أبطال فيلم "7 Dogs"

وتدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، ما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات والتحديات المعقدة.

