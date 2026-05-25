احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الإثنين 25 مايو على طريقتها الخاصة .

رسالة وفاء عامر في عيد ميلادها

ونشرت وفاء، صورة لها مع تورتة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة مش مجرد عيد ميلادي.. النهاردة بداية نسخة جديدة مني".

وتابعت: "سنة كاملة عدت بحلوها ومرها ضحكت فيها من قلبي واتكسرت واتعلمت وقومت تاني".

واستكملت وفاء عامر: "كبرت سنة، بس كبرت معاها خبرة ونضج وحكايات وناس راحت وناس جت وذكريات هتفضل محفورة جوايا طول العمر".

أمنية وفاء عامر في عامها الجديد لميلادها

وأضافت: "يا رب السنة الجديدة تبقى أخف على قلبي مليانة سلام وضحك ونجاحات وحب حقيقي وفرص أكبر وأحلام تتحقق واحدة واحدة".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل"الست موناليزا" بطولة مي عمر، شيماء سيف، أحمد مجدي، إنجي المقدم، چوري بكر، سوسن بدر، مريم الجندي، سما إبراهيم، تحت قيادة المخرج محمد علي، ومن تأليف محمد سيد بشير.



