قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026، مدعومة بصعود الأوقية عالميًا واستمرار التوترات الجيوسياسية، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق بشأن تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومسار السياسة النقدية الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6840 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7817 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5863 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 54720 جنيهًا، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4558 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسواق تتحرك حاليًا داخل "منطقة محايدة" تترقب الوضوح الحقيقي بشأن اتجاه المفاوضات الإيرانية، موضحًا أن الفجوة السعرية الكبيرة بين السعر المحلي والعادل تعكس الواقع الاقتصادي الحالي في مصر، لكنها لا تقلل من أهمية الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

وأضاف إمبابي أن العرض المحلي لا يزال محدودًا، في مقابل استمرار الطلب المرتبط بالشراء الاستثماري والمناسبات الاجتماعية، مؤكدًا أن السوق المصرية تشهد حالة من التوازن الحذر بين العوامل العالمية الداعمة للذهب والضغوط المحلية المرتبطة بالتسعير والسيولة.

استقرار الجنيه يخفف من تقلبات الذهب محليًا

وأشار تقرير آي صاغة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحسنًا طفيفًا خلال الأيام الأخيرة، حيث تراجع الدولار من مستوى 52.92 جنيه في 22 مايو إلى نحو 52.37 جنيه في 24 مايو، ثم إلى 52.32 جنيه في 25 مايو، وهو ما ساهم في تهدئة حركة أسعار الذهب محليًا نسبيًا.

وأوضح إمبابي أن تحسن الجنيه كان من المفترض أن يضغط بصورة أكبر على أسعار الذهب داخل السوق المحلية، إلا أن استمرار ارتفاع الأوقية عالميًا والتوترات الجيوسياسية حالا دون حدوث تراجع فعلي في الأسعار، وأضاف أن الارتفاع المحدود في الأسعار بقيمة 15 جنيهًا فقط يعكس حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق، مع غياب ضغوط شراء قوية أو موجات بيع حادة.

الفجوة السعرية تضغط على الطلب المحلي

وأوضح التقرير أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب بلغت نحو 132.5 جنيهًا، بما يعادل فجوة نسبية تقترب من 1.98%، وهي فجوة تعكس تكاليف الاستيراد والنقل والتخزين، إلى جانب هوامش ربح الصاغة ومخاطر تقلبات سعر الصرف والسيولة.

وأكد إمبابي أن هذه الفجوة الكبيرة تحد من جاذبية الشراء المحلي، خاصة بالنسبة للمستهلك النهائي، رغم استمرار اقتناع قطاع واسع من المستثمرين بأهمية الاحتفاظ بالذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

الأوقية العالمية ترتفع بدعم ضعف الدولار

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.08% ليصل إلى 4557.58 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.9% إلى 4564.10 دولارًا للأوقية.

وأشار إمبابي إلى أن تراجع الدولار الأمريكي جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما دعم الطلب العالمي على المعدن النفيس، خاصة مع استمرار الضبابية السياسية والاقتصادية عالميًا.

الحرب الأمريكية الإيرانية تبقي الأسواق في حالة ترقب

وأكد تقرير آي صاغة أن التطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية لا تزال تمثل أحد أبرز المحركات الرئيسية للأسواق العالمية، رغم تراجع حدة التصعيد العسكري مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح إمبابي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران أعادت حالة الحذر للأسواق، خاصة بعد موجة تفاؤل سابقة بشأن قرب التوصل إلى تفاهم سياسي.

وأضاف أن استمرار المخاوف من صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط يدعم أسعار النفط ويزيد الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، لكنه في الوقت نفسه يرفع احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

التضخم الأمريكي والفائدة يضغطان على الذهب

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 3.8% خلال أبريل 2026، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 17.9% على أساس سنوي.

وأوضح إمبابي أن هذه التطورات دفعت الأسواق إلى تعزيز توقعاتها بشأن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، خاصة بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.، أن محاضر الفيدرالي الأمريكي أظهرت أن غالبية المسؤولين يرون أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضروريًا إذا استمر التضخم أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 2%، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد.

النفط والدولار يدعمان تحركات المعدن النفيس

ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط لا تزال أعلى بنحو 50% مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب، وهو ما يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة عالميًا، وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى مستوى 99.01 نقطة قبل أن يعاود الارتفاع إلى 99.4 نقطة مع تجدد الشكوك حول سرعة التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأوضح إمبابي أن ضعف الدولار نسبيًا يمنح الذهب دعمًا إضافيًا، إلا أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية واستمرار السياسة النقدية المتشددة لا يزالان يمثلان عامل ضغط رئيسيًا على الأسعار.

الأسواق تتحرك عرضيًا في انتظار الحسم

وأكد تقرير آي صاغة أن سوق الذهب يتحرك حاليًا في نطاق عرضي محايد، في ظل توازن هش بين العوامل الداعمة والعوامل الضاغطة على الأسعار.

وأوضح إمبابي أن أبرز العوامل الداعمة تتمثل في استمرار التضخم العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأمريكي، بينما تتمثل الضغوط الرئيسية في توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات، واتساع الفجوة السعرية داخل السوق المحلية.

وتوقع أن تشهد أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع تحركات محدودة لعيار 21 بين مستويات 6800 و6900 جنيه، مشيرًا إلى أن أي تحرك قوي للأسعار سيظل مرهونًا بتطورات الملف الإيراني وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة.