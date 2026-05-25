مع اقتراب عيد الأضحى.. متوسط أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء بالأسواق

كتب : دينا خالد

01:07 م 25/05/2026

قال مصطفى محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام مازال في المتوسط حتى الآن.
وأضاف وهبة، أن سوق اللحوم يشهد استقرارا في الأسعار نتيجة توافر كميات كبيرة من المعروض من المواشي تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.

أسعار القائم من المواشي

وأشار وهبة، إلى أن سعر الكيلو القائم من العجول البلدي سجل بين 185 و200 جنيه بالأسواق.

وبحسب وهبة، يتراوح سعر كيلو الضأن قائم بين 220 و250 جنيها، بحسب اختلاف النوع فهناك 3 أنواع من الضأن وهي البلدي والفلاحي والبرقي.

ويتراوح وزن الخروف القائم بين 50 و70 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (الخروف) بين 12.5 ألف جنيه و17.5 ألف جنيه، ويتراوح وزن العجل الحي بين 400 و600 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (عجل) بين 80 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب وهبة.

أسعار اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى

وأشار وهبة، إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي سجل بين 430 و470 جنيها للقطعيات العادية التي تستخدم في السلق.
ووصل سعر كيلو القطعيات المميزة وهي "وش الفخدة والسمانة والإنتركوت والفلتو والكولاتة والموزة" إلى 500 جنيه.
وسجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن نحو 470 جنيها.
ووصل سعر كيلو اللحم السوداني نحو 350 جنيها.
وبحسب وهبة، سجل متوسط كيلو اللحم المستورد نحو 300 جنيه.
وتوقع وهبة، مزيدا من الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي، كلما اقتربت أيام عيد الأضحى المبارك.

