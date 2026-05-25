تتزايد التحذيرات من تجاهل العلامات المبكرة للأعطال في السيارات، مع تأكيد أن أغلب المشكلات الميكانيكية لا تظهر بشكل مفاجئ، وإنما تبدأ بإشارات بسيطة تتطور تدريجيًا إلى أعطال أكبر قد تؤثر على تكلفة الإصلاح وأداء السيارة وسلامة القيادة.

ويعزز هذا الأمر أهمية الانتباه المبكر لأي تغيرات في أداء السيارة، لما لذلك من دور في تقليل الأعطال المفاجئة والحفاظ على كفاءة المركبة لأطول فترة ممكنة.

إشارات لا يجب تجاهلها في السيارة:

لمبات التحذير

تعد لمبات التحذير في لوحة العدادات، وعلى رأسها لمبة فحص المحرك، من أبرز العلامات التي تشير إلى وجود خلل في أحد أنظمة السيارة سواء في الوقود أو الحساسات أو غير ذلك، وهو ما يستدعي الانتباه الفوري ومعرفة السبب وراء ذلك.

أصوات الفرامل

ظهور أصوات غير معتادة عند الضغط على الفرامل غالبًا ما يرتبط بتآكل في تيل الفرامل أو مشكلة في الطنابير، وهو ما يعني أن نظام التوقف في السيارة يحتاج إلى فحص عاجل.

اهتزاز عجلة القيادة



اهتزاز الدركسيون أثناء القيادة أو عند سرعات معينة يشير في الغالب إلى مشاكل في الإطارات أو نظام التعليق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ثبات السيارة وأمان القيادة ما يستدعي التوجه لأقرب مركز صيانة لمعرفة السبب وراء ذلك.

ارتفاع حرارة المحرك

ارتفاع مؤشر حرارة المحرك من العلامات الخطيرة التي قد تدل على خلل في نظام التبريد أو نقص في السوائل، والاستمرار في القيادة في هذه الحالة قد يؤدي إلى تلفيات كبيرة بمحرك السيارة.

زيادة استهلاك الوقود

ملاحظة زيادة غير مبررة في استهلاك البنزين قد تكون نتيجة خلل في الحساسات أو انسداد في فلتر الهواء أو مشاكل في نظام "الرشاشات"، وهي أعطال تبدأ بسيطة لكنها تتطور مع الوقت إذا لم يتم التعامل معها بشكل فوري.

