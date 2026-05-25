صحة أسيوط تعلن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى

كتب : محمود عجمي

01:21 م 25/05/2026

الدكتور محمد جمال

أعلن الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، تنفيذًا للخطة المتكاملة للتأمين الطبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم الخدمات الطبية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشؤون الصحية قامت بتدعيم أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدات الرعاية المركزة والحرجة بالكوادر الطبية اللازمة، إلى جانب تنظيم جداول نوبتجيات مكثفة للأطباء وأطقم التمريض والفنيين، بما يضمن التواجد المستمر على مدار الساعة.

وأشار إلى التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكميات كافية، فضلًا عن مراجعة كفاءة شبكات الأكسجين وأجهزة الطوارئ والمولدات الكهربائية البديلة داخل المستشفيات.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة ومتصلة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي البلاغات الفورية، مع تكليف فرق إشرافية ولجان مرور ميدانية لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية طوال فترة العيد.

