إعلان

سيناتور أمريكي يحذر من "تداعيات خطيرة" إذا لم تنضم السعودية لاتفاقيات أبراهام

كتب : وكالات

01:08 م 25/05/2026 تعديل في 01:16 م

الرئيس الإماراتي يستقبل السيناتور الأمريكي ليندسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زعم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن السعودية ودولًا أخرى قد تواجه ما وصفه بـ"عواقب وخيمة" في حال عدم الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام إذا تم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

وجاءت تصريحات جراهام عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث أشار إلى أن انضمام حلفاء الولايات المتحدة العرب والمسلمين في المنطقة إلى اتفاقيات أبراهام في إطار المفاوضات المتعلقة بإنهاء الصراع الإيراني سيجعل الاتفاق، بحسب وصفه، من بين أكثر الاتفاقات تأثيرًا وأهمية في تاريخ الشرق الأوسط.

واعتبر السيناتور الجمهوري أن انضمام السعودية وقطر وباكستان إلى اتفاقيات أبراهام من شأنه أن يحدث تحولًا كبيرًا على مستوى المنطقة والعالم، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل، وفق وصفه، إجراءً ذكيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجّه جراهام حديثه إلى السعودية ودول أخرى قائلًا إن الوقت حان لاتخاذ خطوات وصفها بالجريئة من أجل مستقبل جديد للشرق الأوسط، مضيفًا أنه يتوقع، كما أشار ترامب، انضمام هذه الدول إلى اتفاقيات أبراهام، وهو ما قال إنه سيؤدي فعليًا إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف أن رفض هذا المسار، وفق المقترح الذي أشار إليه ترامب، ستكون له تداعيات على العلاقات المستقبلية وسيجعل مقترح السلام غير مقبول، كما اعتبر أن التاريخ سينظر إلى هذا الأمر بوصفه خطأ كبيرًا.

وفي ختام تصريحاته، دعا جراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستمرار في موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مع التمسك كذلك بربط هذه المفاوضات بانضمام السعودية ودول أخرى إلى اتفاقيات أبراهام، واصفًا المقترح بأنه فكرة مهمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السعودية باكستان قطر أمريكا اتفاقيات أبراهام

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تكبيرات عيد الأضحى.. متى تبدأ وفضل إحيائها؟
أخبار

تكبيرات عيد الأضحى.. متى تبدأ وفضل إحيائها؟
قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر
أخبار

قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر
رسمياً.. موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا
جامعات ومعاهد

رسمياً.. موعد ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا
مي عبد الحميد تكشف أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي
أخبار العقارات

مي عبد الحميد تكشف أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟