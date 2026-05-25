زعم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن السعودية ودولًا أخرى قد تواجه ما وصفه بـ"عواقب وخيمة" في حال عدم الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام إذا تم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

وجاءت تصريحات جراهام عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث أشار إلى أن انضمام حلفاء الولايات المتحدة العرب والمسلمين في المنطقة إلى اتفاقيات أبراهام في إطار المفاوضات المتعلقة بإنهاء الصراع الإيراني سيجعل الاتفاق، بحسب وصفه، من بين أكثر الاتفاقات تأثيرًا وأهمية في تاريخ الشرق الأوسط.

واعتبر السيناتور الجمهوري أن انضمام السعودية وقطر وباكستان إلى اتفاقيات أبراهام من شأنه أن يحدث تحولًا كبيرًا على مستوى المنطقة والعالم، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل، وفق وصفه، إجراءً ذكيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجّه جراهام حديثه إلى السعودية ودول أخرى قائلًا إن الوقت حان لاتخاذ خطوات وصفها بالجريئة من أجل مستقبل جديد للشرق الأوسط، مضيفًا أنه يتوقع، كما أشار ترامب، انضمام هذه الدول إلى اتفاقيات أبراهام، وهو ما قال إنه سيؤدي فعليًا إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

If in fact as a result of these negotiations to end the Iranian conflict, our Arab and Muslim allies in the region agreed to join the Abraham Accords, it would make this agreement one of the most consequential in the history of the Middle East.



Saudi Arabia, Qatar, and Pakistan… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 24, 2026

وأضاف أن رفض هذا المسار، وفق المقترح الذي أشار إليه ترامب، ستكون له تداعيات على العلاقات المستقبلية وسيجعل مقترح السلام غير مقبول، كما اعتبر أن التاريخ سينظر إلى هذا الأمر بوصفه خطأ كبيرًا.

وفي ختام تصريحاته، دعا جراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستمرار في موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مع التمسك كذلك بربط هذه المفاوضات بانضمام السعودية ودول أخرى إلى اتفاقيات أبراهام، واصفًا المقترح بأنه فكرة مهمة.