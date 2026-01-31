"هالة صدقي وشيري عادل والعوضي".. إلهام شاهين مع نجوم الفن في حفل المتحدة

شاركت يارا تامر متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير رومانسية مع زوجها المطرب مسلم.

ونشرت يارا صورًا رومانسية جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بس وأنا معاك أنا نفسي عمري ما يخلصش".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "احلى اتنين كدا كدا"، "ربنا يخليكم لبعض"، ربنا يبعد عنكم أي مكروه"، "حلوين طول عمركم".

طرحت إحدى شركات الإنتاج الغنائي، دويتو غنائي بعنوان "كله فيك"، يجمع المطرب الشعبي طارق الشيخ والمغني مسلم، في تعاون فني جديد.

أغنية "كله فيك" من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بانتاج وإخراج مصطفى السويفي، حيث تميزت الأغنية بأداء خاص ومختلف لكل من طارق الشيخ ومسلم.

