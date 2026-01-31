إعلان

"وأنا معاك نفسي عمري ما يخلصش".. جلسة تصوير رومانسية تجمع يارا تامر ومسلم

كتب : معتز عباس

09:39 م 31/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يارا تامر ومسلم جلسة تصوير رومانسية (2)
  • عرض 4 صورة
    يارا تامر ومسلم
  • عرض 4 صورة
    رومانسية بين يارا تامر ومسلم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت يارا تامر متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير رومانسية مع زوجها المطرب مسلم.

ونشرت يارا صورًا رومانسية جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بس وأنا معاك أنا نفسي عمري ما يخلصش".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "احلى اتنين كدا كدا"، "ربنا يخليكم لبعض"، ربنا يبعد عنكم أي مكروه"، "حلوين طول عمركم".

طرحت إحدى شركات الإنتاج الغنائي، دويتو غنائي بعنوان "كله فيك"، يجمع المطرب الشعبي طارق الشيخ والمغني مسلم، في تعاون فني جديد.

أغنية "كله فيك" من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بانتاج وإخراج مصطفى السويفي، حيث تميزت الأغنية بأداء خاص ومختلف لكل من طارق الشيخ ومسلم.

اقرأ أيضا..

أحمد شفيق يحتفل بإطلاق "بيبو" و"كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026

بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

يارا تامر السوشيال ميديا المطرب مسلم انستجرام يارا تامر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية
علوم

سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي
أخبار مصر

السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي
قرار إيقاف تأشيرات العمرة يهدد شركات السياحة بخسائر مالية.. ما القصة؟
أخبار مصر

قرار إيقاف تأشيرات العمرة يهدد شركات السياحة بخسائر مالية.. ما القصة؟
الرئيس الإيراني: حريصون على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر لدعم الاستقرار
أخبار مصر

الرئيس الإيراني: حريصون على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر لدعم الاستقرار
لميس الحديدي: العمرة فرصة لاستعادة الذات وسط الأحداث اليومية
أخبار مصر

لميس الحديدي: العمرة فرصة لاستعادة الذات وسط الأحداث اليومية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي