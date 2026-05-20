حقيقة طائرة نقل درع الدوري "بخطين حمر".. مسؤول يحسم الجدل

كتب : محمد عمارة

01:52 م 20/05/2026 تعديل في 02:00 م
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز

علق المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة "tcm "، على الجدل المثار بشأن الطائرة التي زعم رواد مواقع التواصل أنها تحمل ألوان نادي الزمالك، والتي من المقرر أن تحمل درع الدوري العام لتسليمه إلى الفريق الفائز اليوم.

أوضح "وجيه" في تصريحات لمصراوي، أن الشركة تمتلك عددًا من طائرات الهليكوبتر الجديدة، وجميعها تحمل نفس التصميم والألوان، مؤكدًا أنه "لا توجد أي طائرة بيضاء بخطين أحمر"، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات تعمل بالفعل منذ نحو عام.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حدثا استثنائيا، لا يتوقف عند تنافس 3 فرق - لأول مرة في تاريخ المسابقة - على اللقب، في الجولة الأخيرة، بل يمتد إلى طريقة تسليم درع الدوري نفسه.

ولأول مرة في تاريخ الدوري المصري الممتاز، يتم نقل الدرع إلى ملعب الفريق البطل بطائرة "هليكوبتر"، إذ تقام مباراة الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، والأهلي على برج العرب، وبيراميدز على ستاد الدفاع الجوي.

وأوضح "وجيه" أن فكرة تسليم درع الدوري المصري هذا الموسم جاءت في ظل المنافسة بين 3 فرق على اللقب، وعدم وضوح هوية البطل حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك دفع رابطة الأندية المحترفة إلى التفكير في "حل غير تقليدي" لنقل الدرع عقب المباراة إلى مقر تتويج الفريق الفائز.

منافسة شرسة على لقب الدوري

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إلى الجولة الحاسمة من الدوري الممتاز، حيث تُقام مباريات القمة الثلاث في توقيت واحد وسط صراع مشتعل على اللقب.

ويواجه الزمالك سيراميكا كليوباترا سعيًا لحسم الدرع رسميًا، بينما يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي باحثًا عن الفوز وانتظار تعثر المتصدر.

في المقابل، يواجه بيراميدز فريق سموحة أملاً في تحقيق الانتصار وخطف أول لقب دوري في تاريخه.

الدوري المصري الأهلي الزمالك

مفاجأة لـ الأهلي والزمالك.. خبيرة أبراج تتوقع الأندية المشاركة في دوري
"مش صاحبي".. تصريحات طاهر أبو زيد عن الخطيب وراتب أسامة حسني تثير الجدل
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026
فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين
