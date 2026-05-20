أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الأربعاء، بوصول سيد محسن رضا نقوي، وزير الداخلية الباكستاني، إلى العاصمة طهران، في زيارة هي الثانية له خلال أسبوع واحد.

وأشارت إلى أن نقوي توجه إلى طهران للقاء عدد من المسؤولين الإسلامية الإيرانية، في خطوة تعكس كثافة التنسيق الدبلوماسي بين البلدين في ظل الظروف الراهنة.

الحرس الثوري يحذر من ضربات في مواقع "غير متوقعة"

على الصعيد العسكري، حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن أي هجوم جديد يستهدف إيران سيدفع رقعة الحرب إلى ما هو "أبعد من حدود المنطقة".

وهدد الحرس الثوري، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، بتنفيذ ضربات عسكرية في مواقع "لا يتوقعها الخصوم"، مشددا على أن طهران لم تستخدم جميع قدراتها خلال المواجهات الحالية.

وأشار البيان إلى امتلاك إيران خيارات إضافية يمكن اللجوء إليها إذا تصاعدت حدة المواجهة أو تكررت الهجمات، خاصة في ظل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن قرب استئناف العمليات القتالية.

ترامب: قادرون على إنهاء حرب إيران "بسرعة كبيرة"

وفي المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه مع مشرعين داخل البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على إنهاء حرب إيران "بسرعة كبيرة".

وأوضح ترامب أن الجيش الأمريكي نجح بالفعل في توجيه "ضربة قوية" للقدرات العسكرية الإيرانية خلال العمليات الأخيرة، مشددا على أن طهران لن تتمكن أبدا من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد ترامب الإدارات الأمريكية السابقة، معتبرا أنها لم تخصص إنفاقا كافيا لتطوير القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما تسعى إدارته لتجاوزه لضمان التفوق النوعي في أي مواجهة محتملة.