مسلم بعد انتهاء أزمته مع أحد المنتجين: "راجع شغلي وهنزل أغنية كل أسبوع"

كشف مطرب المهرجانات مسلم، عن تفاصيل انتهاء أزمته مع أحد المنتجين، والتي تسببت في منعه من العمل لمدة 5 سنوات بحسب قوله.

ونشر مسلم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، كنت نادر أدبح عجلين على الخبر ده لما يحصل، بعد معاناة 5 سنين مع المنتج اللي ماسك شغلي في حرب على أكل عيشي وقعدني من اللايف سنة ونص، وحياتي كلها خربانة، الحمد لله كسبت القضية ضد المنتج بتاعي".

وأضاف: "مفيش منتج معايا تاني ومسلم بقى لوحده، وراجع الشغل من كتر الغل اللي جوايا، ممكن كل أسبوع أنزل تراك من الفرحة، الحمد لله كسبت القضية باحترام بدون أي ظلم وشكرًا لقضاء بلدي اللي نصفني، وعارف إني اتظلمت وان شاء الله خير قريب وكلها أسبوع وهرجع الشغل تاني، والحمد لله ان ربنا رضاني".

يذكر أن إحدى شركات الإنتاج الغنائي، طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بعنوان "كله فيك"، يجمع المطرب الشعبي طارق الشيخ والمغني مسلم، في تعاون فني جديد.

أغنية "كله فيك" من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بانتاج وإخراج مصطفى السويفي، حيث تميزت الأغنية بأداء خاص ومختلف لكل من طارق الشيخ ومسلم.

