إعلان

بدء اجتماعات اللجنة الفرعية لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب

كتب : نشأت حمدي

02:07 م 20/05/2026

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتوافد الآن أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لحضور الاجتماع الأول للجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

بدء فعاليات اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن، وذلك إزاء تباين آراء عدد كبير من السادة النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، حيث طالبوا بدراسة هذا المشروع بقانون بشكل تفصيلي حتى يخرج بشكل يلبي تطلعات الدولة نحو إعداد منظومة للإدارة المحلية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية المشار إليها تم تشكيلها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) مقررا لها، وتضم اللجنة الفرعية في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، ومجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون الإدارة المحلية العاصمة الجديدة اللجنة الفرعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
اقتصاد

ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
قرار بشأن "كروان مشاكل" ومالكة كافيه في اتهام تنظيم حفل دون ترخيص
حوادث وقضايا

قرار بشأن "كروان مشاكل" ومالكة كافيه في اتهام تنظيم حفل دون ترخيص
بطريقة غير تقليدية.. وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة
زووم

بطريقة غير تقليدية.. وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة
حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب
أخبار

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

أنظمة ADAS.. كيف تعمل وما أبرز السيارات المزودة بها في مصر؟
نصائح

أنظمة ADAS.. كيف تعمل وما أبرز السيارات المزودة بها في مصر؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة